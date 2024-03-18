Законопроєкт про мобілізацію: нардеп відповів, що гальмує розгляд поправок

Розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію гальмують самі нардепи. На засідання безпекового комітету приходять не більше половини обранців, тоді як правки розглядають лише тоді, коли присутній їхній автор.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко, передають Новини.LIVE.

"Трохи більше половини комітету присутні на відповідних засіданнях. Я не розумію чому так відбувається. Не приходять провладні обранці та опозиція, попри те, що усі усвідомлюють важливість "мобілізаційного" законопроєкту", – сказав Демченко.

Нардеп уточнив, що розгляд запропонованих правок відбувається лише у тому випадку, якщо на засіданні присутній їх автор. А приходять лише десь 20% з тих, хто подав правки.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський сказав, що станом на зараз комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 поправок до законопроєкту про мобілізацію. Він поскаржився, що "процес триває повільно, оскільки багато авторів займаються політичним популізмом".

7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації. Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

За словами нардепа Железняка, документ скоріш за все ухвалять у другій половині квітня, а набуде чинності він аж у середині травня.

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