Законопроєкт про мобілізацію: нардепка вказала на важливий момент

Будь-яке власне планування мобілізації передбачає в тому числі додаткове збільшення фінансового забезпечення. Це важливий момент, який треба враховувати.

Про це в ефірі телемарафону сказала членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна.

"Як людина, яка працює в бюджетному комітеті, хочу зазначити дуже важливий момент, це також те, про що ми говоримо з партнерами. Будь-яке власне планування мобілізації передбачає в тому числі додаткове збільшення фінансового забезпечення", – запевнила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає нову версію законопроєкту про мобілізацію і після внесення деяких правок передасть до Верховної Ради найближчим часом.

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