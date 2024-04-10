Законопроєкт про мобілізацію розглядають в Раді близько 50 депутатів — Фріз

Лише кілька десятків депутатів взялися розглядати скандальний законопроєкт про мобілізацію.

В обговоренні поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні беруть участь близько 50 народних депутатів із 401.

Про це повідомила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"У залі засідань наразі перебувають близько 50 народних депутатів", — сказала Фріз.

Зазначимо, що Верховна Рада в середу, 10 квітня, розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №10449 про внесення змін до деяких законів, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Нагадаємо, Верховна Рада України запросила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля виступити перед розглядом законопроєкту про мобілізацію.

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