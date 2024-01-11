Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук пояснив, чому документ повертають Кабміну

Проєкт закону про мобілізацію повернуть Кабміну на доопрацювання. Це було спільним рішенням парламенту, уряду та військового керівництва України.

Сьогодні, 11 січня, у Раді розгорнулась масштабна дискусія навколо скандального законопроєкту про оновлення процесу мобілізації. Внаслідок обговорень було ухвалено рішення повернути проєкт закону на доопрацювання.

Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, керівництво Верховної Ради України, представники депутатських фракцій та груп, а також очільники комітетів обговорили із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Міністром оборони України Рустемом Умєровим і Начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Стефанчук каже, що перед цим зазначений законопроєкт також опрацьовувався та розглядався Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, внаслідок чого отримав ряд напрацювань та рекомендацій.

"Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що після закритої наради з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання. За словами Арахамії, деякі положення документу прямо порушують права людини, деякі не є оптимально сформульованими.

Читайте також: