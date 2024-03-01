Законопроєкт про мобілізацію: у Раді сказали, коли депутати можуть його ухвалити

Ймовірно, новий законопроєкт про мобілізацію приймуть у другому читанні до кінця березня. Кількість правок, внесених до документа, є величезною – 4 тисячі.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Що відбувається із законопроєктом

Зазначається, що 4 березня секретаріат має підготувати порівняльну таблицю цього законопроєкту. Наступними днями, 5 – 6 березня, Рада може перейти до постатейного обговорення і врахування (або відхилення) цих законодавчих правок за участі нардепів, які їх подавали.

"Оптимістично – що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично – до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроєкт на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроєкт проголосувати в другому читанні", – зазначив Веніславський.

Як додав нардеп, від початку повномасштабного вторгнення в комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки ще не було такої кількості правок.

"Тому було ухвалене рішення всі однотипові законодавчі поправки розбити на групи. І в результаті з понад 4 тисяч поправок ми отримали 16 блоків з ключових речей, які народні депутати пропонували нам змінити, викласти в інші редакції тощо", – каже Веніславський.

Веніславський запевнив, що зараз комітет пройшов усі 16 блоків. Нардепи фіналізували й розглянули перехідні та прикінцеві положення законопроєкту.

"Далі, на підставі концептуальних речей, які ми розглянули і підтримали або не підтримали в цих блоках, секретаріат комітету сформує порівняльну таблицю з законодавчими пропозиціями, які були об'єднані в ці 16 блоків. Тоді ми зможемо значно швидше відхилити чи схвалити ті чи інші поправки", – додав нардеп.

Раніше Безугла висловилася про серйозні проблеми з розглядом законопроєкту про мобілізацію.

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