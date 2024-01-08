Законопроєкт про мобілізацію у редакції Кабміну варто відкликати: нардепка назвала причину

Законопроєкт про мобілізацію у редакції Кабміну варто відкликати і внести доопрацьований або в іншій редакції.

Про це заявила у Facebook представниця "Європейської солідарності" в Комітеті нацбезпеки Ірина Фріз і обґрунтувала свою позицію.

"Сьогодні, 8 січня, під час засідання Комітету з нацбезпеки та розвідки наголосила представникам Кабміну, що навіть обговореня ідеї щодо бронювання від мобілізаціі на підставі рівня з/п - що вже охрестили цинічним та ганебним "відкупом", це знищення України як правової держави. Це порушує всі наші чинні норми та протирічить міжнародним конвенціям, які ми ратифікували. Той, хто це просуває в інтересах крупного бізнесу під лозунгом - необхідності працювання економіки, - не просто створює чергове збурення в суспільстві та провокує розкол, а й завдає удару по державі. Свідомо чи ні, але впевнена, що ця "креативна ідея" вчергове може слугувати пасом агресору щодо руйнаціі єдності украінців", - зазначила депутатка.

Окрім того, в ході обговорення, Ірина Фріз наголосила, що надання надмірних повноважень для ТЦК щодо внесення/викреслення своїми рішеннями данних до Єдиного реєстру боржників є антиконстиційними та такими, що містять корупційні ризики. Що є непоодинокою нормою в цій редакції.

"Резюме. В цій редакції Кабміну варто відкликати законопрект і внести доопрацьований або в іншій редакції, яка буде стосуватись змін по блокам, а не у всі закони, до яких надійшли "забаганки" різних цовів (центральних органів влади - ред.). Інколи варто визнати помилки і виправити їх задля досягнення результату, якщо на нього дійсно налаштований президент та влада", - резюмувала депутатка.

Нагадаємо, за даними секретаря Комітету з нацбезпеки та оборони Романа Костенка, рішення комітету планується ухвалити 9 січня. Зауважимо, 8 січня минає термін внесення до парламенту альтернативних законопроєктів (станом на 7 січня їх було чотири). Однак наразі достеменно не відомо, який саме законопроєкт буде винесено на голосування в Раді – урядовий №10378 зі змінами чи альтернативний авторства нардепа Олексія Гончаренка.