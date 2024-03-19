Законопроєкт про мобілізацію: нардепи можуть дозволити подавати в розшук ухилянтів

Нардепи допускають, що ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, будуть подавати у розшук

У межах розгляду законопроєкту про мобілізацію нардепи допускають можливість дозволити подавати ухилянтів в розшук. Крім того, планують збільшуватися штрафи та адміністративну відповідальність за ухилянна від мобілізації.

Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо за ініціативу з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи та адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку – цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з'явився вдруге по повістці в ВЛК, військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, за рішенням суду, я думаю, може людина подаватися і в розшук. Це все те, що в принципі пропонує уряд... Я впевнений в тому, що фахово депутати правоохоронного комітету (це не комітет нацбезпеки) будуть розглядати відповідні пропозиції", – сказав депутат.

При цьому він зазначив, що це може статися тільки після того, коли законопроєкт про мобілізацію пройде комітет нацбезпеки і сесійний зал Верховної Ради.

"Тоді буде зрозуміло формат, навколо чого будувати відповідні пропозиції щодо КУпАП або до Кримінального кодексу", – підсумував Вадим Івченко.

Нагадаємо, що 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації. Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

За словами нардепа Железняка, документ, найімовірніше, ухвалять у другій половині квітня, а набуде чинності він аж у середині травня.

Раніше нардеп Федір Веніславський перелічив найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію і назвав лише одне обмеження для ухилянтів, яке планують залишити у документі.

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