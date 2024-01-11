Законопроєкт про мобілізацію відкликається з розгляду та повертається ініціатору

Деякі положення законопроєкту про мобілізацію прямо порушують права людини, деякі не є оптимально сформульованими, зазначив Давид Арахамія.

Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, обговорювали законопроєкт про мобілізацію. За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

Арахамія розповів, що на закритій нараді були присутні Головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

"Головне питання - законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - зазначив він.

Давид Аразамія наголосив, що водночас усі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

"За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах. Далі буде", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт про мобілізацію збираються ухвалити в Раді в першому читанні 11 січня разом з усіма скандальними нормами.

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