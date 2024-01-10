Законопроєкт про мобілізацію винесуть на голосування разом з усіма антиконституційними нормами — нардеп

У четвер, 11 січня, оборонний комітет Верховної Ради збирається проголосувати за урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Антиконституційний законопроєкт про посилення мобілізації збираються схвалити у першому читанні разом з усіма скандальними нормами.

Про це стало відомо з повідомлення нардепа Ярослава Железняка.

За його словами, ввечері 10 січня у Комітеті збирають пропозиції від фракцій щодо того, які рекомендації включити в текст рішення Комітету. Наступного дня вранці планують зібрати погоджувальну раду від фракцій. Вже о 10:00 Комітет за планом має винести своє рішення щодо проєкту закону. Найімовірніше, він буде розглянутий разом з усіма скандальними нормами і з рекомендаціями про те, що виправити.

"Далі в 12:00 починається засідання і голосування за перше читання. Потім, якщо успішне голосування, то 2 тижні на подачу правок і десь в лютому розгляд у другому читанні у Комітеті і залі", - розповів Железняк.

За його словами, у Раді нині активно шукають голоси "за" відповідний законопроєкт - "фракцію навіть для цього збирають сьогодні ввечері".

Водночас Железняк додав коментар членкині оборонного Комітету Соломії Бобровської, яка пояснила, що у першому читанні проєкту закону не можна дати жодних рекомендацій чи правок.

"Хочу нагадати і підкреслити, що жодних рекомендацій/правок і тд в першому читанні бути не може згідно регламенту. Правки можуть готуватись і подаватись вже до 2 читання! До слова, там цілий масив правок. Відтак, зал має зібрати голоси на текст Уряду з усім масивом його проблемних питань і антиконституційних норм", - сказала Бобровська.

Нагадаємо, представник профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у коментарі ТСН.ua повідомив, що на пленарне засідання парламенту, яке відбудеться 11 січня, буде винесений законопроєкт про мобілізацію у тому вигляді, який був поданий урядом. Зі всіма обмеженнями та скандальними нормами.

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