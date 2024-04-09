Законопроєкт про мобілізацію вже завтра може розглянути Рада: які головні норми залишилися

В тексті законопроєкту немає положень про демобілізацію та ротацію.

Комітет з національної безпеки та оборони підготував текст мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Його розгляд може розпочатися у Верховній Раді вже завтра, 10 квітня. За поданням Кабінету міністрів з тексту законопроєкту повністю прибрали розділ про терміни служби.

Про це повідомив народний депутат ВР Олексій Гончаренко.

Нардеп зазначив, що в новому варіанті закону не передбачена демобілізація після 36 місяців служби навіть за рішенням Ставки. Також до законопроєкту не включили норму про ротацію військовослужбовців.

Основні положення мобілізаційного законопроєкту

Олексій Гончаренко перелічив основні положення, які Комітет національної безпеки та оборони залишив в остаточному варіанті проєкту закону про мобілізацію:

право на демобілізацію мають особи з інвалідністю та звільнені з полону;

обмежено придатні військовозобов'язані повинні пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців;

військовозобов'язані, яким встановлено II або III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

військовослужбовці, які уклали перший контракт, мають право на компенсацію 50% першого внеску за іпотечним кредитом;

всім військовослужбовцям планують виплачувати щомісячну надбавку 10 тисяч гривень за особливості проходження служби;

за участь у бойових діях "на нулі" та виконання завдань контрнаступу військовослужбовцям виплачуватимуть щомісячно по 70 тисяч гривень;

для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів обмежать надання консульських послуг;

на вимогу ТЦК чоловікам, які не оновлюють військово-обліково дані та ухиляються від мобілізації, зможуть обмежувати право на керування транспортними засобами.

Народний депутат нагадав, що закон набуває чинності через місяць після ухвалення його у Верховній Раді та підписання президентом. Цей час надається для того, щоб уряд міг підготувати всі нормативні документи для реалізації закону.

Нагадаємо, виключення демобілізації зі скандального законопроєкту ініціював Олександр Сирський. Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що необхідно внести законодавчі зміни щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

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