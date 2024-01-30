Законопроєкт про мобілізацію: як каратимуть за неявку до ТЦК після вручення повістки

За неявку до ТЦК після вручення повістки громадян обмежуватимуть у деяких правах, зокрема – керуванні транспортним засобом і користуванні власними коштами. Це регулює стаття 283-2 про особливості провадження у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у порівняльній таблиці законопроєкту про мобілізацію, який передали до ВР.

Так, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів від дня вручення повістки не виконав обов'язок або не з'явився до ТЦК (зокрема закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за кордоном), то його:

обмежують у праві на виїзд за межі України;

обмежують у праві керування т/з;

накладають арешт на кошти та інші цінності в банках та інших депозитарних установах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

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