Законопроєкт про мобілізацію: яких змін очікують в ОП після розгляду у парламенті

За словами Подоляка, в законопроєкт ще будуть внесені додаткові зміни.

Сьогодні, 9 січня, відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядали урядовий законопроєкт про мобілізацію. Проте рішення щодо Комітету ухвалити обіцяють уже в середу, 10 січня.

Чого очікують в Офісі президента від змін мобілізаційного законопроєкту, розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк запевнив, що йому дуже подобається публічне обговорення законопроєкту на різних рівнях, зокрема в депутатських комітетах.

"Є велика кількість зауважень, ці зауваження дискутуються на рівні депутатів, на рівні військових, на рівні Міністерства оборони, інших профільних міністерств", – каже радник керівника ОП.

За його словами, в законопроєкт ще будуть внесені додаткові зміни.

"Для того, щоб він був дійсно таким, який підходить під той тип війни, який сьогодні, на жаль, відбувається далі в Україні. І тому мені здається, що в результаті, як підсумок цього всього буде абсолютно оптимальний, безумовно, не ідеальний, але оптимальний закон, який буде врегульовувати питання, накопичені вже практично двома роками війни. І це, мені здається, суттєво повпливає на психо-емоційний стан суспільства в тому числі, тому що будуть дані відповіді на низку важливих питань", – підсумував Подоляк.

Раніше йшлося про те, що у законопроєкті про мобілізацію є проблеми з половиною пунктів.

Нагадаємо, юрист Ростислав Кравець вказав на недоліки і корупційні ризики законопроєкту про мобілізацію.

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