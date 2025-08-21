Законопроєкт про обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно: Рада ухвалила рішення

Верховна Рада / © Associated Press

Верховна Рада прийняла рішення щодо обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно. Ухвалено відповідний законопроєкт №11533.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці, мета законопроєкту — підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств шляхом обмеження доступу до даних реєстрів про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які належать таким підприємствам, та відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони. Йдеться буцімто про «забезпечення цілісності функціонування таких реєстрів та мінімальні обмеження відомостей».

Чим небезпечний законопроєкт — пояснення ЦПК

Як наголосили у Центрі протидії корупції, законопроєкт обмежує доступ до даних про нерухомість — одного з ключових інструментів журналістів у викритті корупції.

«Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам», — зазначили фахівці.

У ЦПК наголошують: такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних.

Вплив на собі відчують і звичайні громадяни. Так, якщо ви вирішите придбати нерухомість від будівельної компанії, то зʼясувати, чи справді вона належить такій юрособі, буде доволі складно.

Натомість закон полегшить життя корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, а також — спричиняє ризик збільшення випадків шахрайств у сфері нерухомості.

Раніше парламент підтримав у другому читанні законопроєкт №12320. Він може посилити тиск на журналістів.

Так, медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності за найменшої можливості. До прикладу, за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи..

Як наголошується, це не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів.