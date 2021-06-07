Законопроєкт про олігархів винесуть на референдум, якщо Рада його не підтримає - Зеленський

Президент України заявив, що не хотів би виносити це питання на референдум і сподівається, що його законодавча ініціатива набере необхідну кількість голосів.
Президент Зеленський має намір винести законопроєкт "Про деолігархізацію" на всеукраїнський референдум, якщо його не підтримають депутати в Раді.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.19:30.
Про це президент заявив під час зустрічі з журналістами на форумі "Україна 30". За словами глави держави, якщо "олігархи" тиснутимуть на народних обранців, аби ті не голосували за президентську ініціативу, йому доведеться шукати підтримки народу з цього питання на всеукраїнському референдумі. При цьому Зеленський заявив, що не хотів би виносити це питання на референдум і сподівається, що його законодавча ініціатива набере необхідну кількість голосів.
"За мою каденцію ми позбавимося від усіх олігархів, я давав таке слово і я йду до цього. А якщо я не матиму підтримки парламенту, в мене залишається найголовніша підтримка - це суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум", - заявив президент.
Нагадаємо, Зеленський хоче винести закон про олігархів на всеукраїнський референдум. Він також заявив, що країна змінилась та тепер доведеться жити за новими правилами, а ті, хто з цим не згодні, "опиняться поза грою".