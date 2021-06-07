Законопроєкт про олігархів винесуть на референдум, якщо Рада його не підтримає - Зеленський

Президент України заявив, що не хотів би виносити це питання на референдум і сподівається, що його законодавча ініціатива набере необхідну кількість голосів.

Президент Зеленський має намір винести законопроєкт "Про деолігархізацію" на всеукраїнський референдум, якщо його не підтримають депутати в Раді.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.19:30.

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Про це президент заявив під час зустрічі з журналістами на форумі "Україна 30". За словами глави держави, якщо "олігархи" тиснутимуть на народних обранців, аби ті не голосували за президентську ініціативу, йому доведеться шукати підтримки народу з цього питання на всеукраїнському референдумі. При цьому Зеленський заявив, що не хотів би виносити це питання на референдум і сподівається, що його законодавча ініціатива набере необхідну кількість голосів.



"За мою каденцію ми позбавимося від усіх олігархів, я давав таке слово і я йду до цього. А якщо я не матиму підтримки парламенту, в мене залишається найголовніша підтримка - це суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум", - заявив президент.

Новини України: законопроєкт про олігархів винесуть на референдум, якщо Рада його не підтримає

Нагадаємо, Зеленський хоче винести закон про олігархів на всеукраїнський референдум. Він також заявив, що країна змінилась та тепер доведеться жити за новими правилами, а ті, хто з цим не згодні, "опиняться поза грою".

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