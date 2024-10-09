Законопроєкт про підвищення податків "заднім числом": Рада розпочала розгляд

Законопроєкт має 1300 правок.
У середу, 9 жовтня, Верховна рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №11416д про підвищення податків "заднім числом".
Про це повідомляє народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
За його словами, законопроєкт має 1300 правок.
"Рада розпочала розгляд #11416д щодо історичного збільшення податків. Традиційно, зараз 1300+ правок до ночі і завтра зранку хочуть голосувати в цілому", - йдеться у його дописі.
Нагадаємо, раніше Железняк припускав, що Рада може підтримати відповідний законопроєкт у жовтні. Якщо його ухвалять, то президент Володимир Зеленський підпише документ не раніше 20 жовтня. Це торкнеться працівників держустанов та бюджетників соціальної сфери.
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