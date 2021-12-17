Законопроєкт про скасування переведення годинників можуть розглянути у Верховній Раді вже найближчим часом

Стрілки годинників для українців мають залишити на зимовому часі.
Законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника кожні пів року, вже найближчим часом розглянуть в залі пленарних засідань парламенту. Передбачається, що для українців залишиться зимовий час.
Про це повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук під час підсумкової пресконференції.
Спікер розповів, що відповідний законопроєкт вже пройшов комітет і готовий до розгляду у Верховній Раді.
"Щодо законопроєкту про обчислення часу, це для мене вже така історія, коли всі розуміють: це конче необхідно...Тому я все-таки думаю, що оскільки ми вже перейшли на зимовий час, то, можливо, це питання і постане знову найближчим часом і ми його обговорюватимемо. Відповідний законопроєкт пройшов комітет, він готовий до внесення до зали", — зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, у парламенті вже неодноразово намагалися скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Остання спроба була навесні цього року. Зокрема, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201) у першому читанні. Цей законопроєкт передбачає:
- встановити й закріпити на території України єдиний київський час;
- відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.
Проте тоді Верховна Рада не змогла ухвалити проєкт закону в другому читанні і відправила на доопрацювання.
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запропонував парламентові підтримати законопроєкт щодо скасування сезонного переведення стрілок годинників.
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