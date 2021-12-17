Законопроєкт про скасування переведення годинників можуть розглянути у Верховній Раді вже найближчим часом

Законопроєкт про скасування переведення годинників можуть розглянути у Верховній Раді вже найближчим часом

Стрілки годинників для українців мають залишити на зимовому часі.

Законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника кожні пів року, вже найближчим часом розглянуть в залі пленарних засідань парламенту. Передбачається, що для українців залишиться зимовий час.

Про це повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук під час підсумкової пресконференції.

Також читайте Зимовий час: скільки ще триватиме переведення годинників

Спікер розповів, що відповідний законопроєкт вже пройшов комітет і готовий до розгляду у Верховній Раді.

"Щодо законопроєкту про обчислення часу, це для мене вже така історія, коли всі розуміють: це конче необхідно...Тому я все-таки думаю, що оскільки ми вже перейшли на зимовий час, то, можливо, це питання і постане знову найближчим часом і ми його обговорюватимемо. Відповідний законопроєкт пройшов комітет, він готовий до внесення до зали", — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, у парламенті вже неодноразово намагалися скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Остання спроба була навесні цього року. Зокрема, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201) у першому читанні. Цей законопроєкт передбачає:

встановити й закріпити на території України єдиний київський час;

відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Проте тоді Верховна Рада не змогла ухвалити проєкт закону в другому читанні і відправила на доопрацювання.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запропонував парламентові підтримати законопроєкт щодо скасування сезонного переведення стрілок годинників.

Переведення годинників – скільки ще триватиме та який час є природнім для країни | Новини України

Читайте також: