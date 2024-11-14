Законопроєкт про умови демобілізації Міноборони обіцяє напрацювати до 18 грудня – Костенко

Наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.

Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом, який регулює порядок та умови звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року.

Про це повідомив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді".

"Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану", – наголосив Костенко.

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За його словами, відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном – до 18 грудня 2024 року.

Нагадаємо, фахових військових медиків переводять зі шпиталів на бойові посади в піхоті.

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