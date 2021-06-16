Законопроєкт про уповноваженого з медичних питань та електронні послуги: що розглядатиме Рада 16 червня

Засідання має розпочатися о 10:00.

У середу, 16 червня, Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання п'ятої сесії, під час якого нардепи розглянуть законопроєкт про уповноваженого з медичних питань.

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Про це йдеться у порядку денному українського парламенту на сайті Ради.

Також передбачається розгляд проєктів законів про страхування та про особливості надання електронних публічних послуг. Крім того, депутати продовжать розглядати поправки до законопроєкту щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У порядку денному і проєкт закону щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань. Також парламент планує розглянути проєкт постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі.

Окрім того, планується розглянути екологічні питання, законопроєкти щодо освіти, а також проєкти постанов щодо перейменування низки населених пунктів.

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