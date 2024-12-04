Законопроєкт про військового омбудсмена незабаром винесуть в Раду — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров презентував Президентові концепцію створення інституції військового омбудсмена.

Про це він повідомив у Facebook.

"Це важлива ініціатива Міністерства оборони, спрямована на системний захист прав наших військовослужбовців. Першим кроком у цьому напрямку стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців, яке вже демонструє конкретні результати: реагуванням на скарги, виїзди на місця порушень, проведення перевірок та забезпечення відновлення прав наших воїнів. Однак це лише початок", - йдеться в повідомленні.

Міністр заявив, що законопроєкт про цю інституцію незабаром буде винесено на розгляд Верховної Ради.

"Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення", - додав Умєров.

Нагадаємо, нардепи викликали Умєрова до Ради.

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