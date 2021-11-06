Законотворці закликають Байдена збільшити військову допомогу Україні: заява

Вони також наполягають на необхідності "розгорнути військову присутність США у Чорному морі".

Двоє членів Палати представників США від Республіканської партії Майк Роджерс і Майк Тернер закликають американського президента Джо Байдена збільшити військову допомогу для України.

Про це із посиланням на відповідний лист політиків, надісланий Байдену в п'ятницю, 5 листопада, повідомляє Defense News.

Зазаначається, що законотворці також наполягають на необхідності "розгорнути військову присутність США у Чорному морі", щоб запобігти новій загрозі вторгнення з боку російських військ.

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"У зв'язку з нещодавнім зосередженням російських військ на кордоні з Україною ми наполегливо закликаємо вашу адміністрацію вжити негайних та швидких заходів для надання підтримки Україні у вигляді розвідки та зброї", - заявили політики.

У виданні зауважують, що Роджерс і Тернер є високопоставленими членами Комітету збройних сил та Підкомітету зі стратегічних сил відповідно.

"Ми також наполегливо закликаємо вашу адміністрацію розгорнути військову присутність США в Чорному морі для стримування російського вторгнення", - продовжили республіканці, додавши, що адміністрація Байдена "не може ігнорувати тривалу загрозу з боку Росії міжнародному праву і територіальному суверенітету України".

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Члени Палати представників США закликали американського лідера "негайно розглянути питання про відповідну військову присутність та позиції США в регіоні та розпочати відповідні дії щодо обміну розвідданими між США та Україною, щоб запобігти подальшому загостренню ситуації".

Роджерс і Тернер підкреслили, що Росія активізувала свою агресивну поведінку та риторику, схвалюючи власну військову модернізацію та критикуючи амбіції України щодо вступу до НАТО.

"Хоча наміри Росії не зрозумілі, присутність елітної 1-ї гвардійської танкової армії Росії підтверджує побоювання, що Росія планує додаткові вторгнення на територію України", - написали законотворці.

Вони вказали, що відтоді, як минулого літа адміністрація Байдена виділила Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги, військова активність Росії зросла. У зв'язку із цим політики закликали збільшити смертоносну допомогу Україні.

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