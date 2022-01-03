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Закопали у сніг: у Харкові комунальники помстились водію, який під час прибирання доріг залишив авто

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Закопали у сніг: у Харкові комунальники помстились водію, який під час прибирання доріг залишив авто

Кадр із відео

У поліції закликали водіїв не заважати роботі комунальників. 

У Харкові комунальники закопали у сніг автомобіль через те, що водій залишив його на парковці, чим завадив роботі снігоочисної техніки. 

Відео опублікував Telegram-каналі "ТРУХА".

Авто відео говорить, що водій Kia залишив свій автомобіль посеред вулиці, заважаючи прибирати місто від снігу. Через це комунальники закопали його транспорт. 

"Ось що відбувається з неслухняними, які кинули машину, а дорогу потрібно чистити", - йдеться  на відео. 

Обережно, відео 18+ через нецензурну лексику

У поліції Харківської області напередодні попередили про погіршення погодних умов. Там закликали водіїв не заважати роботі комунальників. 

"Нагадуємо про необхідність належного паркування, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні поліції. 

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