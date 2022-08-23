Закордонні відрядження чоловіків: економіст вважає, що потрібно збільшити період для виїзду, і пояснив чому

Кухта пояснив, що в умовах війни 3-4 дні потрібно лише на дорогу, а ділових поїздок, він впевнений, буде потрібно багато.

Таку думку висловивколишній виконувач обов'язків міністра економіки (2020) в ефірі спільного телемарафону у вівторок, 23 серпня.

"Я думаю, що це відрядження - гарна ідея. Добре, що його запровадили, але його мало. 7 днів - це дуже обмежений термін, особливо в умовах війни, коли немає авіаперельотів. Людина лише 2-3 дні лише добиратися за межі України. Особливо, можуть бути ще затори на кордоні. Потім потрібно день-два на повернення. Цих ділових поїздок буде дуже багато. Тому що в умовах війни, коли тільки почалася зніматися блокада портів, вся наша економіка побудована на зв'язках з іншими країнами. Все, що ми зараз заробляємо і завдяки чому можемо воювати, все це заробляється на цих економічних зв'язках", - зазначив він.

Також Кухта наголосив, що потрібно починати знімати обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Він впевнений, що "хто хотів втекти, вже виїхав з України".

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив рішення дозволити представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів, виїжджати за кордон. Що потрібно для виїзду - читайте ТУТ.

Хто хотів, той уже втік: Чому чоловікам-бізнесменам дозволяють закордонні відрядження

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