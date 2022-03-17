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Закрила собою 4-річну доньку: під Золочівом під час обстрілу загинула жінка

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Закрила собою 4-річну доньку: під Золочівом під час обстрілу загинула жінка

Фото: Суспільне. Харків

Снаряд прилетів, коли жінка з дитиною спали в оселі біля вікна.

У Золочівській громаді Харківської області загинула жінка, яка своїм тілом накрила 4-річну доньку під час артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє "Суспільне". 

Родина перебувала вдома і спала, коли почався обстріл. 44-річна мати дівчинки загинула, а дитина і чоловік отримали поранення.

"Снаряд прилетів, коли вона з дитиною спала в оселі біля вікна. Жінка закрила своїм тілом 4-річну дочку, а сама не вціліла. У дитини поранення ноги. Ще там був чоловік — у нього теж ушкодження. Потерпілим у лікарні медики надали допомогу — витягли осколки, зробили перев'язки. Їхній будинок частково зруйнований", — повідомив голова громади Віктор Коваленко. 

Будинок намагаються привести до ладу волонтери та працівники благоустрою. Поки батькові з донькою запропонували інше помешкання. 

За словами Віктора Коваленка,окупанти почали обстрілювати селище з боку Козачої Лопані з 2 до 4 ночі. Усього пролунало приблизно 15 вибухів. В результаті пошкоджено 7 приватних будинків, електро- та газомережі. Їх відновлюють комунальники.

Нагадаємо, що виснажені російські окупанти знизили темпи наступу на Запорізькому напрямку. Вони мають проблеми зі своєчасним поповненням запасів палива та боєприпасів. Про це повідомляє Командування південного угруповання військ.

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