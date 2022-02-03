Закрила власним тілом: у Дніпрі два бійцівські пси напали на перехожу і шматували її та її собаку (відео)

Закрила власним тілом: у Дніпрі два бійцівські пси напали на перехожу і шматували її та її собаку (відео)

Два бійцівських пса накинулися на жінку, яка вигулювала собаку.

У Дніпрі два бійцівські собаки, яких власник вигулював без повідців і намордників, накинулися на містянку серед вулиці. Жінка була з собакою, тож їй довелося власним тілом захищати домашнього улюбленця.

Відео інциденту зафільмували перехожі і виклали до Мережі.

Випадок стався у Дніпрі неподалік станції метро "Покровська". На кадрах видно, як два бійцівські собаки атакують жінку, яка впала на землю і власним тілом закриває свого пса.

"Люди, допоможіть", - кричить жінка.

Господар псів в'яло намагається їх відігнати, оскільки не дуже тримається на ногах.

"Собак вивели на прогулянку без намордників та повідців, а господар перебував у стані алкогольного сп'яніння. Собаки кидалися на людей, потім накинулися на жінку з собакою, погризли її до крові", - розповідають очевидці.

Далі до жінки нагодилися двоє чоловіків і копняками відігнали собак.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

І всі стоять і дивляться.

Час уже вводити податок на можливість мати собак бійцівських порід, щоб кожен їх собі не заводив. 100-200 тисяч на рік і радій життю з почуттям відповідальності.

А людина, яка знімає відео, допомогти ніяк не могла? Хворе суспільство.

За таке кримінальне покарання давати треба.

У Дніпрі два бійцівських собаки напали на жінку

Нагадаємо, що У Дніпрі ротвейлер накинувся на нового власника. Кілька днів тому собаку узяли з притулку.

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