Закрила власним тілом: у Дніпрі два бійцівські пси напали на перехожу і шматували її та її собаку (відео)

Два бійцівських пса накинулися на жінку, яка вигулювала собаку.
У Дніпрі два бійцівські собаки, яких власник вигулював без повідців і намордників, накинулися на містянку серед вулиці. Жінка була з собакою, тож їй довелося власним тілом захищати домашнього улюбленця.
Відео інциденту зафільмували перехожі і виклали до Мережі.
Випадок стався у Дніпрі неподалік станції метро "Покровська". На кадрах видно, як два бійцівські собаки атакують жінку, яка впала на землю і власним тілом закриває свого пса.
"Люди, допоможіть", - кричить жінка.
Господар псів в'яло намагається їх відігнати, оскільки не дуже тримається на ногах.
"Собак вивели на прогулянку без намордників та повідців, а господар перебував у стані алкогольного сп'яніння. Собаки кидалися на людей, потім накинулися на жінку з собакою, погризли її до крові", - розповідають очевидці.
Далі до жінки нагодилися двоє чоловіків і копняками відігнали собак.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- І всі стоять і дивляться.
- Час уже вводити податок на можливість мати собак бійцівських порід, щоб кожен їх собі не заводив. 100-200 тисяч на рік і радій життю з почуттям відповідальності.
- А людина, яка знімає відео, допомогти ніяк не могла? Хворе суспільство.
- За таке кримінальне покарання давати треба.
Нагадаємо, що У Дніпрі ротвейлер накинувся на нового власника. Кілька днів тому собаку узяли з притулку.
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