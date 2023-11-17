Закріпилися на декількох плацдармах: у ЗСУ розповіли про успіхи бійців на лівому березі Херсонщини

На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах. Успіху вдалося досягти морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

"Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму", – зазначили у відомстві.

Раніше йшлося про те, що ворожа армія намагається не підводити важку техніку ближче до лівого берега Херсонщини. Усе через ефективну роботу великої кількості дронів ЗСУ.

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