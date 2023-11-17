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Закріпилися на декількох плацдармах: у ЗСУ розповіли про успіхи бійців на лівому березі Херсонщини

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Закріпилися на декількох плацдармах: у ЗСУ розповіли про успіхи бійців на лівому березі Херсонщини

ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини

Ворог продовжує зазнавати втрат.

На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах. Успіху вдалося досягти морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

"Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму", – зазначили у відомстві.

Раніше йшлося про те, що ворожа армія намагається не підводити важку техніку ближче до лівого берега Херсонщини. Усе через ефективну роботу великої кількості дронів ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
890
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