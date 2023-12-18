Закрита частина синьої гілки метро: у Києві почали повертати гроші за пересадку

"Навіть за дві або три вимушені пересадки все одно пасажири сплачують лише одну поїздку.

У Києві, 18 грудня, почала працювати система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська".

Про це повідомляють у пресслужбі КП "Київпастранс".

Зазначається, що проїзд коштуватиме не більше 8 гривень. На ремонтні роботи у підземці може знадобитися близько шести місяців.

"Від понеділка, 18 грудня, запрацювала система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська". Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень. Тобто вартість залишиться такою самою, як до ремонту синьої гілки. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на синій гілці", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, компенсація діє для пластикової та цифрової картки та QR-квитків, створених з поїздок.

Як додали в "Київпастрансі", якщо скористатися автобусом 2-М з "Теремків" до "Либідської", а потім доїхати у центр на метро – то одна з двох витрачених поїздок повернеться на картку.

"Навіть за дві або три вимушені пересадки все одно пасажири сплачують лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, дорожники відновили рух транспорту ділянкою Кільцевої дороги Києва від Жулянського шляхопроводу до повороту на Вишневе.

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