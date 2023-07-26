Закрити кордони і повернути електронні декларації: українці гнівно реагують на "мальдівську дипломатію" Арістова

Після скандалу з "Мальдівською дипломатичною місією" нардепа Юрія Арістова у Раді пропонують закрити кордони для депутатів і міністрів та повернути електронні декларації.

Українці незадоволені фіналом скандалу з Юрієм Арістовим — нардепом та очільником Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, якого заскочили на Мальдівському острові. Депутати та громадські активісти вимагають не лише позбавлення Арістова мандату, а й перевірки його доходів та кримінальну відповідальність.

Так, Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко наголошує, що вартість проживання у готелі, де зупинився Арістов, свідчить про катастрофічний рівень "розпилу" українського бюджету. Він вимагає перевірити "Мальдівського дипломата" від НАБУ та САП.

"Просто здати мандат? Ви серйозно? І все? У НАБУ, САП, Генпрокурора питань до Арістова немає? Буде і далі відпочивати на Мальдивах-Сейшелах?" - емоційно написав Розенко у своєму фейсбуці.

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Віцепрезидент ТЧХУ наголосив, що в Україні необхідно запускати електроне декларуванння доходів і розходів чиновників і карати їх за порушення: "Відновити публічне декларування статків чиновників всіх рівнів! Оприлюднити всі доходи, видатки, поїздки, дорогі авто, нерухомість придбані за час війни!"

Своєю чергою, Анна Бабинець, керівниця незалежної розслідувальної агенції Слідство.Інфо, яка першою повідомила про "Мальдівську дипломатичну місію" Арістова, наголошує, що для виїзду закордон нардеп мав отримати дозвіл Верховної Ради.

"Насправді хотілося б також побачити дозвіл ВР на службове відрядження Юрія Арістова на Мальдіви... Адже ще у січні президент Зеленський підписав наказ, що народні депутати можуть залишати Україну лише з метою службових відряджень", - написала вона у фейсбуці.

Своєю чергою, Валентин Наливайченко, нардеп та секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з ЄС також наголошує на важливості перевірити Арістова з боку НАЗК на НАБУ. Він закликає застосувати до депутатів той самий закон, що і до інших громадян України — чоловіки призовного віку мають залишатися в країні під час війни.

"Мальдіви під час війни… Відпочинок на сотні тисяч, поки українські захисники воюють на фронті. Депутат від владної фракції Арістов однозначно буде позбавлений мандату до кінця цього тижня! НАЗК і НАБУ ще мають перевірити, що це збагачення і "мальдівський" спосіб життя у воєнний час. Давно треба для всіх депутатів, для всіх міністрів застосовувати той самий закон, як і для громадян України: чоловіки призовного віку мають бути в країні під час війни", - наголосив нардеп.

Крім того, активіст, правозахисник та військовий Олег Симороз назвав заяву Арістова про складання депутатських повноважень "з'явлення із зізнанням".

"Отже, це явка з повинною. Але поки суспільство не дізнається як же він і завдяки кому він зумів перетнути державний кордон, поки його не буде притягнуто до кримінальної відповідальності з реальним строком - це все ні про що", - наголосив активіст.

Мальдівський відпочинок Юрія Арістова: що відомо

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі на приватному острові Мальдів.

Після цього очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що буде ініційовано питання щодо негайного призупинення членства Юрія Арістова у фракції ​​"Слуга народу", негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату.

Невдовзі після цього спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа.

Наразі відомо, що прокуратура відкрила справу щодо виїзду за кордон нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова. ДБР та СБУ провели в політика обшуки. Напередодні генпрокурор Андрій Костін за матеріалами ДБР та ЗМІ порушив кримінальне провадження щодо внесення нардепом неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон.

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