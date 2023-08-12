Закриті КПП на кордоні з Білоруссю і РФ: як українцям повернутися додому

У ДПСУ пояснили, як українцям повернутися додому з території Росії та Білорусі.

В Україні усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю під час повномасштабної війни зачинені. Водночас Україна пропускає своїх громадян, які вимушено виїхали на російську територію через війну чи їдуть із тимчасово окупованих територій.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Так, у Сумській області діє гуманітарний коридор, через який українці можуть повернутися додому з території РФ. Йдеться про пропускний пункт Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) – Покровка (Сумська область, Україна).

"Всім громадянам України, які зможуть дістатися до українського боку кордону, до української території, буде забезпечена можливість повернення додому навіть через ці закриті пункти пропуску", – пояснив він.

Громадян України пропускатимуть навіть за відсутності необхідних документів.

"Якщо говорити про дії прикордонників, то ми забезпечуємо доступ всім громадянам України, навіть якщо вони не мають необхідних документів для перетину кордону", – запевнив він.

Водночас Демченко радить мати хоча б якийсь документ, який ідентифікує особу як громадянина України.

Якщо ж у людини документів загалом немає, то прохід через кордон займе трохи більше часу: прикордонники, міграційна служба та поліція мають встановити особу та перевірити інформацію.За підтвердження, що це громадянин України, людину пропустять.



За його словами, така процедура діє не лише на пункті пропуску Покровка в Сумській області, а й на КПП Доманове – Мокрани, що на кордоні Волині з Білоруссю.

Нагадаємо, на кордоні Сумської області з Росією запрацював гуманітарний коридор. Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (Бєлгородська обл.,РФ) - Покровка (Сумська обл., Україна).

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