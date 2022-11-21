Закритися від Росії: дипломат Чалий розповів, як убезпечити Україну від загроз з боку країни-терористки в майбутньому

Нашу державу має цікавити не внутрішня політика і розвиток Росії, а наскільки Україна зможе створити собі безпеку від будь-яких деструктивних російських сценаріїв.

Україна потребує ракет середньої та малої дальності, щоб убезпечитися від загроз з боку Росії в майбутньому. Тож за 10-20 років потрібно закритися від цієї країни.

Про це екснадзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий сказав в ефірі "Еспресо".

За словами Чалого, російський народ показав повну свою неспроможність жити у мирі з сусідніми державами, тому Україні потрібно повністю міняти політику щодо РФ і майбутнього її керівництва.

"Мені здається, що ця група людей, яка зраз керує РФ, зійде зі сцени фізично. А потім буде керівництво Росії чи групи країн, які утворяться на цих теренах, тоді ми й побачимо, що там буде відбуватися", - сказав Чалий.

Однак, на думку дипломата, події у Росії не будуть розвиватися за оптимістичним для України сценарієм.

"Далі буде все залежати від тих людей, які там живуть. А нам потрібно буде гарантувати свою безпеку, також приєднатися до НАТО, виставити проволоку на кордонах, щоб запобігти усіляких нелегальних перетинань - це все нам доведеться робити", - зауважив дипломат.

За його словами, найближчі 10, 15 або 20 років Україні потрібно шукати шляхи, як закритися від агресорки.

"Нам необхідно убезпечити себе від їхніх загроз, і для цього потрібні ракети середньої та малої дальності, які добивають до їхніх ключових точок, як вони кажуть, прийняття рішень, також нам потрібна парасолька НАТО", - підсумував Чалий.

Нагадаємо, "Росії потрібно буде пройти через ребрендинг країни". Так Михайло Подоляк висловився щодо можливих переговорів зі спонсоркою тероризму.

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