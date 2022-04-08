"Закривавлена" техніка та дитяче взуття: під консульства РФ у Львові та Лондоні принесли "трофеї" окупантів

"Закривавлена" техніка та дитяче взуття: під консульства РФ у Львові та Лондоні принесли "трофеї" окупантів

Російські військові вбивають мирних українців і мародерствують у їхніх будинках. Окупанти крадуть усе: від побутової техніки до дитячого одягу та взуття.

Під Генеральне консульство Росії у Львові та посольство РФ в Лондоні активісти принесли облиті червоною речовиною речі, як символ того, що окупанти крадуть у вбитих ними мирних українців.

"Колись у цій приватній будівлі працювало консульство РФ. Тепер – це символ мародерства і рашистського звірства. Закликаю зробити такі ж акції під усіма російськими дипломатичними установами", - написав мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Аналогічну акцію активісти провели під посольством Росії у Лондоні. Люди прийшли туди з речами, які часто бачать серед "трофеїв" російських військових, награбованих у домівках цивільних мешканців і відправлених своїм рідним до Росії.

"Російські військові крадуть в українців буденні речі, такі, як кросівки, праски, скорворідки, фени, одяг. Мешканці Лондона принесли під посольство РФ усі ці речі, яких росіяни так хочуть. Нехай беруть і йдуть за маршрутом російського військового корабля", - інформує посольство України у Британії у Twitter.

Russians have been stealing from Ukrainian people some common stuff like sneakers, irons, frying pans, hairdryers, and clothes. Londoners brought to @RussianEmbassy all these things which russians are desiring madly.



Keep them to you and follow the russian warship. pic.twitter.com/gIlI7VWhV5 — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 8, 2022

Окрім цього люди принесли до посольства РФ плакати із лозунгами: "Зупиніть Путіна", "Кривавий Путін", "Тисніть на Росію якнайбільше", "Путін, пішов геть!", "Російські військові - гвалтівники" "Коли я закриваю очі - бачу вбитих у Бучі". Також активісти принесли символічні дерев'яні хрести, на який написано: "Україна".

Хрести під посольством Росії в Лондоні, фото / Embassy of Ukraine to the UK

Нагадаємо, раніше заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк розповів, чому окупанти вдаються до мародерства. За його словами, у першу чергу йдеться про моральні якості російських військових. "Очевидно, у них не все в порядку з головою і совістю. Навіть при поганому забезпеченні справжній солдат буде терпіти, але не буде мародерити. А у них з мораллю серйозні проблеми", - сказав Мойсюк.

Як відомо, награбовані в українців речі російські військові відправляють своїм сім'ям, або торгують ними на ринках у Білорусі та Росії.

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