Закривавлений одяг викинув у смітник, а в квартирі увімкнув газ: у Тернополі доглядальник вбив пенсіонера

Закривавлений одяг викинув у смітник, а в квартирі увімкнув газ: у Тернополі доглядальник вбив пенсіонера

55-річний тернополянин вбив 77-річного пенсіонера, адже покійний постійно звинувачував його у крадіжках грошей.

У вівторок, 28 грудня, в Тернополі доглядальник вбив 77-річного пенсіонера і сам заявив до поліції. Чоловік таким чином намагався відвернути увагу правоохоронців від його причетності до злочину, але йому це не вдалося.

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Як розповіли у пресслужбі поліції Тернопільщини, на тілі пенсіонера судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження, а сам чоловік був закинутий меблями. Доглядальник повідомив, що уже 2 дні не приходив до підопічного, але розшуківці зауважили, що він у своїх показах плутається і щоразу виникають нові деталі.

Правоохоронці невдовзі встановили, що напередодні доглядальника зафіксували камери відеоспостереження у той момент, коли він крав продукти харчування із магазину. Саме їх виявили в квартирі загиблого під час огляду місця злочину. Знайшли в кімнаті і телефон підозрюваного, а в смітнику неподалік будинку його закривавлений одяг.

Доглядальник визнав свою причетність до смерті пенсіонера. Причиною сварки стали постійні докори. Потерпілий звинувачував доглядальника у крадіжках грошей.

У вівторок, 28 грудня, сварка завершилася вбивством. Після злочину чоловік увімкнув газ та втік. Чому повернувся і викликав поліцію - не відомо.

Підозрюваний - 55-річний тернополянин,у поле зору працівників поліції раніше не потрапляв.

Цей факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із статтю 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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