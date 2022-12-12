Закривавлений пакунок надійшов до посольства України в Греції: у МЗС розповіли подробиці

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок.

Про це він 12 грудня написав у Facebook.

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж, як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen", - зазначив Ніколенко.

Він також додав, що грецька поліція розпочала слідчі дії. Також Україна очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

Речник МЗС України наголосив, що загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

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Нагадаємо, що залякування українських дипломатів розпочалося з Іспанії, де 30 листопад до посольства України в Мадриді надіслали пакунок з вибухівкою. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, але його відкрив інший співробітник, який постраждав внаслідок вибуху. Окрім посольства пакунки з вибухівками в Іспанії також отримали канцелярія прем'єра Іспанії, авіабаза, яка постачає Україні розвіддані, та посольство США.

Далі до дипломатичних місій України в низці інших європейських країн почали надходити закривавлені посилки, в середині яких були очі тварин. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це залякуванням українських дипломатів, а також дав розпорядження посилити охорону дипломатичних установ України за кордоном.

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