"Закривавлений впав мені на руки": дружина вбитого в Будапешті українця розповіла подробиці трагедії

39-річний чоловік помітив злодія, який намагався проникнути і обікрасти кватиру, тож кинувся його затримати, як отримав смертельне ножове поранення.

В столиці Угорщини Будапешті 39-річний уродженець Закарпаття вбив свого земляка, також 39-річного закарпатця. Зловмисник намагався обікрасти квартиру на першому поверсі багатоповерхівки, але в цей момент його помітив мешканець будинку і намагався затримати. Злодій втікаючи, зарізав чоловіка.

Як розповіла дружина загиблого Рената виданню blikk.hu, у цей трагічний вечір її чоловік Шандор курив на балконі, як помітив підозрілу особу, яка блукала між припаркованими у дворі автомобілями. За її словами, чоловік завжди був готовий допомагати іншим, тож спустився до низу, аби з'ясувати, що трапилось.

"Але ця доброта і готовність допомогти призвели мого чоловіка до смерті. Даремно я просила його цього не робити, але він одразу спустився до низу, не слухаючи мене. Я дуже хвилювалася, що він потрапить у біду, тому побігла за ним. Але вже тоді побачила Шоні всього у крові. Він буквально впав непритомним мені на руки", - розповідає жінка.

Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні, але врятувати його вже не змогли.

Родина загиблого переїхала з України до Угорщини два роки тому. У чоловіка залишилась дружина і двоє доньок.

На своїй сторінці у Facebook жінка написала прощальні слова до чоловіка: "Твоя дорога душа тепер у мирі... Але моє серце назавжди буде розриватися від болю…".

Нагадаємо, вбивство сталось у неділю, 16 січня, в Будапешті. Зловмисника вже затримали, у скоєному він зізнався і стверджує, що вбивати не хотів, а просто налякався, коли його намагалися схопити, і вдарив чоловіка ножем. 39-річний затриманий родом із Закарпаття, як і загиблий. Обидвоє працювали в Будапешті мулярами, а їхні рідні села на Закарпатті розташовані за 8 кілометрів одне від одного. Але чоловіки не були знайомі.

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