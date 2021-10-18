Закрився з пістолетом і боєприпасом: в Одеській області чоловік у власному будинку підірвався на гранаті

Закрився з пістолетом і боєприпасом: в Одеській області чоловік у власному будинку підірвався на гранаті

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.

В Одеській області чоловік закрився у власному будинку з гранатою. Громадянин погрожував підпалити приміщення та підірвати боєприпас.

Про це пише "Українська служба інформації".

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Подія сталася в селищі Усатове. Там чоловік, на вигляд якому близько 60 років, закрився в будинку з гранатою і пістолетом. Місцевий мешканець погрожував підпалити будинок та підірвати гранату.

На місці інциденту працювали правоохоронці, які намагалися відмовити чоловіка, проте в якийсь момент він все ж розпалив вогонь і підірвав боєприпас. В результаті отриманих пошкоджень громадянин помер.

Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. Попередньо, напередодні в родині чоловіка стався конфлікт.

Нагадаємо, що у Львові в металевому вагончику, який розташований на відкритій території стоянки для великогабаритних автомобілів та техніки, виникла пожежа. Загинули три людини.

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