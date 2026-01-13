ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

Закриття супермаркетів в Україні: що насправді відбувається

Через російські обстріли, після яких застосовуються відключення світла, бізнеси працюють у насдскладних умовах. Ситуацію погіршують морози.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Супермаркет

Супермаркет / © pixabay.com

В Україні немає системних закриттів супермаркетів. Це підтвердили мережі: АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, Магазини КОЛО, а також Ukrainian Food Retail Alliance.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарстваОлексій Федоров.

«Абсолютно всі мережі підтвердили: системних закриттів супермаркетів немає», — наголосив він.

Які є проблеми

Водночас бізнес зазначає, що обладнання в магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження та затяжні морози. Це ускладнює сервісне обслуговування.

«Відповідно іноді супермаркети тимчасово зачиняються на час для вирішення проблеми та відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок», — констатував Федоров.

Ствердужється, що ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів. Зокрема, облаштовують зони для заряджання та обігріву, у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати.

Держава також веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин.

«Наше головне завдання зараз — аби попри тривалі відключення електроенергії, українці і надалі мали безперебійний доступ до продуктів в магазинах, а також могли зарядити там гаджети, скористатися інтернетом чи розігріти їжу. Супермаркети працюватимуть і надалі», — додав він.

Раніше ми писали про те, що у Києві та області через відключення світла закривають деякі супермаркети.

Зокрема, про те, що не працюють деякі точки повідомили мережі NOVUS та «Сільпо». У свою чергу в АТБ наголосили: усі магазини працюють у штатному режимі.

Натомість влада Києва спростовує оприлюднені дані. Так, міський голова Віталій Кличко відреагував на новини у ЗМІ. Він запевнив, що інформація про закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності.

Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

