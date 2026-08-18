"Закрий рот, я тебе зах**рю": у Кропивницькому поліція і ТЦК затримали таксиста та напали на пасажирку (відео)

У Кропивницькому силовики жорстко витягли з авто таксиста і напали на його пасажирку

Реклама

У Кропивницькому працівники ТЦК та поліції жорстко витягли таксиста з машини під час поїздки, а його пасажирку штовхнули и на землю, відібравши телефон і погрожуючи «зах**рити».

Відповідне відео з’явилося у Мережі у місцевих пабліках.

Реклама

На кадрах видно, що перед конфліктом водій хотів показати документи «на законних підставах», а поліцейські повідомили, що його затримають.

Реклама

Далі поліцейські з ним «не церемонилися». Чоловіка витягли з машини і затримали.

Ймовірно, уже на землі його кілька раз вдарили, але камера відеореєстратора це вже не захопила. Про це можна судити лише зі звуків.

На інших кадрах камера зафіксувала, що невідомий у балаклаві і поліцейський шпурнули пасажирку на землю. Жінка просила повернути їй телефон і пояснювала, що їхала у лікарню.

«Телефон віддайте, я до лікарні їхала», — говорить вона.

Реклама

У відповідь поліцейський вживає нецензурну лексику та погрожує жінці.

«На**й пішла. Х*й тобі, с*ка. Назнімала, тв*рь? Закрий е*альник, я тебе зараз зах**рю», — зазначає поліцейський.

Крім того, на кадрах видно, що поліцейські уже після затримання чоловіка самі без нього залазять до авто і беруть з сидіння якісь його речі.

Дата публікації 17:10, 18.08.26 Кількість переглядів 30 У Кропивницькому поліцейські та працівник ТЦК силоміць витягли таксиста з авто і напали на пасажирку

Що кажуть у поліції

У поліції Кіровоградської області підтвердили, що інцидент стався 12 серпня. За словами правоохоронців, водій порушив правила військового обліку, після чого його доставили до ТЦК.

Реклама

«У салоні автомобіля перебувала пасажирка. На відео, яке поширюється у соціальних мережах, зафіксовано, як під час спілкування з жінкою поліцейський використовує нецензурну лексику», — йдеться в повідомленні.

За фактом поширеного відео було призначено службову перевірку.

«Я ініціював проведення службового розслідування. Такого спілкування не має бути серед поліцейських. Усіх причетних до події притягнуть до відповідальності. На час перевірки цих працівників відсторонив від виконання службових обов’язків», — заявив керівник обласного управління Національної поліції Андрій Діброва у коментарі «Суспільному».

У поліції запевнили, що телефон пасажирці повернули того ж дня.

Реакція ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань своєю чергою відкрили кримінальне провадження за фактом можливого безпідставного застосування сили правоохоронцями, які працювали у складі групи оповіщення у Кропивницькому.

Слідчі ДБР встановлюють усі обставини події та перевіряють правомірність дій поліцейських.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. За скоєне копам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про тиск і переслідування свого представника на Закарпатті, після того, як той виявив численні порушення у ТЦК.

Новини партнерів

Новини партнерів