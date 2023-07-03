Закупівлі в Міноборони: Резніков назвав позицію Держаудитслужби абсурдною

Міністр розкритикував позицію ДАСУ про те, що виробники, які співпрацюють з Міноборони, не мали права закладати прибуток у контракти з державою.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав абсурдними висновки Держаудитслужби (ДАСУ) щодо закупівель в Міноборони.

Про це він заявив у статті для Forbes Ukraine.

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"Все, що наближає перемогу – добре, що віддаляє і збільшує її ціну – погано. Дуже простий критерій оцінювання. Допомагає діяти і приймати рішення у складних обставинах. Водночас, очевидно, є люди, у яких інші пріоритети і критерії для ухвалення рішень. І це стає дуже складно ігнорувати, і тим більше – толерувати. Зараз ми маємо саме таку ситуацію, коли абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми і українській армії, і українському бізнесу", – пише Резніков.

Він розкритикував позицію ДАСУ, що виробники, які співпрацюють з Міноборони, не мали права закладати прибуток у контракти з державою.

Обмеження поширюється саме на українські компанії. А на іноземні цей підхід не поширюється, каже очільник Міноборони.

"Виникла колізія, у якій на боці Міноборони і українського бізнесу не тільки здоровий глузд, але й Цивільний і Господарський кодекси, низка системоутворюючих законів щодо підприємництва, ґрунтовний пакет підзаконних актів тощо.

А на іншому боці - формальна можливість знайти зачіпку в одній із постанов уряду (№335). І на підставі цього вирішити, що український бізнес має працювати без прибутку, а весь отриманий раніше прибуток має повернути. При цьому створюючи робочі місця, підтримуючи нашу економіку, сплачуючи тут зарплати й податки", – пояснює Резніков.

За його словами, Міноборони вже оскаржили цю позицію Держаудиту в суді.

"Як українському бізнесу масштабувати виробництво без прибутку? Ми ж хочемо більше української зброї, гарантовані постачання української форми? Як це забезпечити без масштабування виробництва і без прибутку? І чому право іноземців на прибуток ніхто під сумнів не ставить?" – запитує міністр.

Також Резніков визнав, що в українському законодавстві завжди можна знайти зачіпку, яка поставить під загрозу якийсь важливий процес.

"Це я кажу як професійний юрист. Коли це стосується оборони - це небезпечно. І не тільки оборони. Сьогодні заборонили українському бізнесу мати прибуток, а завтра заборонять отримувати західну зброю і почнуть пред’являти за це претензії. Зараз вимагають повернути гроші – завтра змусять повернути HIMARS та Leopard. Ми можемо захлинутися у формалізмі й зупинитися. Я не перебільшую", – припускає очільник Міноборони.

Резніков стверджує, що "надмірну жагу до бездумної формалізації проявляють люди, які навесні 2022 року десь загубилися. А потім тривалий час героїчно обороняли наш західний кордон".

"Якщо в такий спосіб вони намагаються "надолужити" і підкреслити своє значення для країни в складний період – це хибний шлях", – підсумував він.

Раніше Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що Міноборони дійсно купляло яйця по 17 гривень за штуку.

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