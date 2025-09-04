Закупівля неякісних бронежилетів і шоломів: прокурори Волині через суд стягнули з постачальника понад 28 млн грн

Неякісний бронежилет / © Офіс Генерального прокурора

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Волинської обласної прокуратури та постановив стягнути з недобросовісного постачальника 28,2 млн грн на користь Волинської обласної військової адміністрації. Йдеться про вартість поставлених підприємством неякісних бронежилетів і бойових шоломів.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі повідомили, що у квітні 2022 року товариство за контрактом передало Волинській ОВА 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України. Однак згодом з’ясувалося, що вони не відповідають вимогам безпеки: жоден із бронежилетів не витримав балістичних випробувань, а шоломи не забезпечували належного захисту від ураження елементами вогнепальної зброї.

Через це прокурори звернулися до суду, аби повернути кошти, витрачені на неякісні товари. Суд повністю задовольнив позовні вимоги.

Також у прокуратурі нагадали, що торік із цієї ж компанії вже було стягнуто штраф у розмірі 5,6 млн грн за аналогічні порушення при постачанні бронежилетів і шоломів.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру посадовцю компанії “Укренерго”, якого звинувачують у розтраті 8 млн гривень на закупівлі бронежилетів.