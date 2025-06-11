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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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745
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Закупівля щитів для розгону мітингів: у Нацгвардії відреагували на скандал

Нацгвардія відреагувала на скандал із закупівлею щитів для розгону демонстрантів

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Військові Нацгвардії зі щитами. Фото ілюстративне

Військові Нацгвардії зі щитами. Фото ілюстративне / © facebook/Ігор Зінкевич

У Національній гвардії повідомили, що не закуповуватимуть 5000 щитів, на що був оголошений тендер.

Про це передає пресслужба Нацгвардії.

«Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях», — зазначили у пресслужбі.

Там запевнили, що тендер на відповідну закупівлю було скасовано.

Раніше повідомлялося, що військова частина Нацгвардії на Сумщині мала закупити обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн.

Зокрема, на платформі Prozorro з’явився тендер на закупівлю протиударних щитів для розгону демонстрантів, оголошена вартість яких становила 30,7 млн гривень.

Ця інформація викликала обурення у соцмережах, особливо на тлі російського наступу на Сумщині, коли на деяких ділянках російські війська перебувають за 20 км від Сум.

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