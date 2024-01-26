Закупівля неякісної амуніції для ЗСУ: ДБР завершило розслідування стосовно ексвисокопосадовців Міноборони

Їм загрожує до 15 років в'язниці. Проте справа ще не передана до суду.

ДБР завершило розслідування щодо ексвисокопосадовців Міноборони, які закупали неякісну амуніцію для військових, чим завдали багатомільйонні збитки державі та поставили під загрозу життя наших воїнів.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, ексзаступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

Зокрема, ексзаступник міністра оборони лобіював укладання договорів про постачання речового майна для військових. Мова йде про бронежилети, каски, одяг та інші речі для потреб Збройних Сил України. Їх закупляли за завищеними цінами та за низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

“У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ”, - розповіли в ДБР.

Через це експосадовцям повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, вона буде передана до суду.

Нагадаємо, що власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа висловив свою позицію після виходу з-під варти під заставу у 21 мільйон гривень.

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