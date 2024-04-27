Заквітчайте своє подвір'я: перелік рослин, які варто посадити біля будинку

Квіти біля будинку завжди мають естетичний і гарний вигляд. Деякі рослини навіть можуть слугувати оберегом. Які квіти посадити, щоб цвіли все літо і радували око — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Правила садіння: з чого почати

Дуже важливо врахувати деякі моменти, перш ніж починати висаджування квітів. Насамперед зверніть увагу на те, з якого боку будинку розташовані вікна. Якщо з південного, тоді варто посадити перед ними високорослі кущі чи дерева, які у спекотну погоду створять приємний затінок.

Кількість світла — ще один важливий фактор. Одні рослини полюбляють пряме сонце, тоді як іншим сонячне проміння може нашкодити. Цей чинник також враховують, коли пересаджують рослини з місця на місце.

Про ґрунт на ділянці також потрібно подумати. У кожної квітки є свої вподобання. Одним краще рости у чорноземі, інші полюбляють пухкі й легкі ґрунти. Не менш важливим чинником є і кислотність ґрунту.

Складова догляду за квітами — поливання. Дізнайтеся, наскільки рясно і часто потрібно поливати ті чи інші рослини. Бо якщо ви посадите під прямим сонцем ті квіти, які люблять вологу, їх доведеться дуже часто поливати.

Які квіти посадити, щоб радували око біля будинку

Петунія. Зазвичай цю рослину саджають у горщиках і ставлять на терасі. Але вона матиме прекрасний вигляд і в саду. Насіння на розсаду рекомендовано висівати по поверхні. Через тиждень-два з'являться перші паростки. Щойно закінчаться заморозки, петунію можна висаджувати у відкритий ґрунт. Між рослинами обов'язково зберігається відстань 30-35 см. Петунія за правильного догляду буде квітнути від весни й до осені.

Лаванда. Паростки цієї рослини з'являються через 14 днів після висівання, а в землю її можна висаджувати вже тоді, коли минуть весняні заморозки. Лаванда полюбляє сонце, а своїм запахом вона відлякуватиме від будинку комарів, мух, комах, міль та інших шкідників. Тому її рекомендують садити під вікнами спальні чи дитячої кімнати. Квітнути вона буде аж до жовтня.

Айстри. Ці квіти можуть бути різноманітних форм, розмірів і кольорів. Лише багаторічних сортів існує понад 500. Ростуть айстри в саду від травня до листопада (тут все залежить від обраного сорту). Тому навіть наприкінці осені сад буде залишатися кольоровим і яскравим. Розмножуються квіти айстри з насіння, поділом куща чи живцюванням. Ростуть вони швидко і доволі густо. Для них підходить легкий і некислий ґрунт, тоді айстри розростуться по всьому садку.

Деревій. Це не просто лікарська рослина, вона також має ніжні білі квіточки. А ще сьогодні існує чимало декоративних форм. Деревій невибагливий, добре росте навіть на кам'янистих, бідних, але правильно дренованих ґрунтах. Декоративний деревій буває не лише білим (може бути червоним, жовтим, рожевим). Безперервно квітне від червня і до вересня. Легко витримує холод чи затяжну посуху. Тому навіть якщо не доглядати за цією рослиною, вона виживе.

Флокси. Квіти відрізняються різними формами, розмірами й відтінками, а ще мають неймовірно приємний запах. Розрізняють весняно- та літньоквітучі, кущові, ґрунтопокривні флокси, тому обрати є з чого. Рослина добре почувається на будь-яких ґрунтах і може без проблем перенести зиму. Якщо садити флокси групкою, можна утворити гарний ансамбль. Добре ростуть скрізь, крім крутих схилів і пристовбурних кілець дерев.

Читайте також: