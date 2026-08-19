"Заламав" і душив: поліція Одеси взялася за напад працівника ТЦК на підлітка

Напад чоловіка у військовій формі на підлітка в Одесі / © скриншот з відео

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Поліція Одеси проводить розслідування щодо нападу військовослужбовця ТЦК та СП на 13-річного хлопця. Відео інциденту шокувало соцмережі, змусивши органи оперативно відреагувати.

Про це повідомила поліція Одеської області.

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«Одеські поліцейські розслідують обставини інциденту за участю військовослужбовця РТЦК та 13-річного хлопця«, — вказано в заяві.

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Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому військовослужбовець конфліктує з підлітком, хапає його за одяг та б’є. За попередньою інформацією, інцидент стався кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси.

Поліцейські вже встановили особи обох учасників конфлікту.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про побої і мордування. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини інциденту.

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Нагадаємо, напередодні з’явилося відео, як в Одесі чоловік у військовій формі жорстоко затримав і душив підлітка. За однією версією, хлопець кидав каміння у бус ТЦК та СП, за іншою — ці події не пов’язані. Одеський обласний ТЦК призначив службову перевірку, пообіцявши покарати винних у разі підтвердження правопорушення.

Дата публікації 22:03, 18.08.26 Кількість переглядів 170 В Одесі військовий ТЦК напав на підлітка (відео)

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До слова, юристи пояснили, що представники ТЦК мають право перевіряти документи у громадських місцях та на підприємствах, проте проникнення на приватну територію без дозволу власника, ухвали суду чи супроводу поліції є незаконним.

У деяких категорій чоловіків є право на оформлення відстрочки та бронювання від мобілізації. Відстрочка надається за особистими обставинами (стан здоров’я, навчання, інвалідність, сімейний статус чи догляд) і оформлюється самим громадянином через «Резерв+» або ЦНАП. Бронювання ж пов’язане з роботою на критично важливому підприємстві, і його ініціює виключно роботодавець через «Дію». Більшість відстрочок продовжується автоматично через державні реєстри.

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