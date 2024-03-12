Залаштунки війни: головне з інтерв'ю Зеленського про плани Путіна, війська НАТО та три лінії оборони України

У розлогому інтерв'ю французьким ЗМІ BFM TV та Le Monde президент України Володимир Зеленський озвучив свою оцінку поточної ситуації на фронті, розповів про хід мобілізації, спрогнозував можливі цілі Путіна та закликав не допустити участі російських спортсменів в Олімпійських іграх у Франції.

Володимир Зеленський окреслив свій погляд на перспективи протистояння з російським агресором та розкритикував окремих європейських лідерів за "небезпечну гру".

ТСН.ua зібрали головні тези з інтерв'ю Зеленського для французьких медіа.

Ситуація на фронті покращилась

Президент зазначив, що зараз ситуація на фронті покращала за останні три місяці, оскільки українській армії вдалося зупинити просування окупантів. Водночас, за його попередженням, це може змінитися за тиждень чи місяць без належної західної допомоги.

"У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російської далекобійної зброї та високої щільності російських безпілотників", - розповів Зеленський.

Під час коментування ситуації навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли. У зв'язку з цим глава держави звернув увагу на перевагу Росії у далекобійній зброї та закликав країни Заходу надати таке озброєння.

Україна будує три лінії оборони

За словами Зеленського, Україна посилила будівництво нових ліній оборони на ключових напрямках фронту загальною протяжністю 2000 км на сході, півдні та півночі. Це робиться на випадок нової спроби наступу з боку Росії.

"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - сказав президент.

Ціль Путіна у війні

На думку Зеленського, першою і головною метою Путіна в Україні є її знищення будь-якими методами. Український лідер назвав російського диктатора "неадекватною людиною".

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"У нас війна Росії проти України. І коли у нас представник іншої держави, країни Європейського Союзу, та в принципі будь-якої держави, коли у нас лідер Греції, лідер будь-якої держави знаходиться, і ти, не важливо, яка в тебе ціль, але робиш небезпечні кроки і влучаєш балістичною ракетою в кілька сотень метрів поруч з тим, де цей лідер перебуває, а вважаю, що - ти просто нездорова людина. І коли ви кажете - які цілі у Путіна... Він - неадекватна людина, перша ціль - руйнація будь-яким методом України і всього живого, що в Україні є", - сказав Зеленський.

Навіщо Путіну пауза у війні

Водночас на шляху до досягнення своїх цілей Путін прагне паузи у бойових діях. Зеленський пояснив, що Путіну це потрібно як "кисень" для відновлення боєздатності армії РФ: провести підготовку мобілізованих, змусити їх воювати, а також збільшити виробництво озброєнь та боєприпасів, які вже на вичерпанні.

“Для проведення тренувальних місій по шість місяців своїх молодих мобілізованих людей, які сьогодні приходять на війну непідготовленими, для інформаційного промивання мозку цих хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують, а ті бояться і йдуть непідготовленими, біжать з поля бою. На все це йому потрібен час. І щоб збільшити виробництво. На нас прилітають північнокорейські снаряди, прилітає північнокорейська артилерія, північнокорейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Це говорить, що в нього брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу, це буде такий самий мінський процес, який дасть Росії можливість підготуватися”, - наголосив Володимир Зеленський.

Мобілізація була, є і буде

Крім того, президент Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації в Україні. Він зауважив, що навколо цього виникло багато дезінформації. Насправді мобілізація триває від самого початку російського вторгнення і продовжується згідно із законодавством.

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців, Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", – заявив він.

Зеленський визнав, що закон потребує вдосконалення в умовах війни, зокрема щодо ротації та відпусток для мобілізованих. Нині ж відбуваються чергові заплановані мобілізаційні кроки.

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"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона (мобілізація - ред.) ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних. Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", – заявив він.

Очільник держави додав, що військові хочуть відповіді, що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином. Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є у Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", – зазначив він.

Про "небезпечну гру" Орбана

Український президент також торкнувся і міжнародної політики. Він розкритикував угорського прем'єра Орбана за його "дуже небезпечну гру" – підігравання Дональду Трампу та радикальну позицію щодо України. За словами Зеленського, це небезпечно насамперед для самої Угорщини.

Зеленський наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ об'єднало Європу навколо України. І, з його слів, хоч у суспільствах є різні думки, "але 90% європейських лідерів перебувають на боці України". Втім, "є й інші голоси".

"Угорщина з Орбаном іноді веде дуже небезпечну гру. Це небезпечно насамперед для Угорщини. Ця країна знає, що таке вторгнення, знає, які наслідки фашистського режиму, і я здивований, що послання Будапешта є радикальними щодо України. Підігрування Трампу (з яким щойно зустрівся Орбан) нічого не досягне. Він незалежний лідер. Ніхто не любить мати слабих друзів", - наголосив Зеленський.

Росіяни на Олімпійських іграх у Франції

Говорив Зеленський і про спорт та роль росіян. Він висловив думку, що російські спортсмени не повинні брати участь в Олімпійських іграх у Франції, незалежно від того, з яким прапором вони виступатимуть — росіяни на Олімпіаді можуть бути під білим прапором, але "всі зрозуміють, хто це".

"Якщо немає російського прапору, а є білий прапор — ми ж усі не ідіоти, всі на трибунах будуть розуміти та на всіх майданчиках у світі, хто з білим прапором — росіянин. Росіяни на Олімпіаді можуть бути представлені під білим прапором. Яка різниця — він білий або триколор?" — зазначив президент.

Чи будуть війська НАТО в Україні

Відповідаючи на занепокоєння французів, Зеленський запевнив, що військові Франції не гинутимуть в Україні. Однак якщо Путін нападе на країну НАТО, тоді вже вони ризикуватимуть згідно з союзницькими зобов'язаннями. Утім, поки Україна стоїть, цього ризику немає.

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"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться до країн НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО", – сказав Володимир Зеленський.

"Якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО вирішуватимуть, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", – зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ПУТІН НЕАДЕКВАТНИЙ!” Гучне інтервʼю Зеленського про першу мету Кремля, перемирʼя та війська НАТО

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