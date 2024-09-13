Залежатиме від Байдена, а не від Путіна: Зеленський розповів про пункти "плану перемоги"

Український президент вважає, що реалізація цього плану змусить господаря Кремля задуматися над завершенням війни.
Так званий "план перемоги", з яким президент України Володимир Зеленський цього місяця ознайомить президента США Джо Байдена, не містить багато пунктів. Водночас кожен пункт залежить від рішень Байдена, а не від Путіна.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
“Я не певен, що можу поділитися всіма подробицями, я дав слово президенту Байдену. Але дійсно план стратегічний... Цей план — він про Україну, про наших вояків”, — сказав він.
Президент Зеленський зауважив, що вважає дуже позитивним у цьому сенсі те, що у ньому небагато пунктів і кожен пункт залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна.
“Я не можу дати гарантію, що це стовідсотково зупинить Путіна, але це зробить Україну сильнішою і це підштовхне Путіна задуматися над тим, як зупинити, завершити цю війну. У будь-якому разі це посилить Україну, український народ. План дуже відвертий, з дуже зрозумілими пакетами. Це більше, ніж ми маємо наразі. Але цього буде досить”, — зазначив український лідер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український лідер Володимир Зеленський працює над "планом перемоги", який має на меті змусити Росію припинити військову агресію вже цієї осені.
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