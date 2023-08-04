Залежить від того, скільки бракує: чи вигідно купувати трудовий стаж для пенсії

Що робити тим, хто досягнув пенсійного віку (60 років), але не має необхідного страхового (трудового) стажу – розповідає ТСН.ua

Все залежить від того, який стаж

Якщо на 1 січня 2023 року був стаж не менше 29 років та 1 день, і людина продовжує працювати офіційно, то пенсію вона зможе оформити з 31 грудня 2023 року, оскільки у 2023 році для пенсії потрібно мати стаж 30 років.

У разі наявності стажу понад 20 років, але менше ніж 30, то можна або продовжувати працювати, або не працювати і оформити пенсію у 63 роки. За стажу від 15 до 20 років пенсію можна оформити у віці 65 років.

Тим, хто офіційно не відпрацював навіть 15 років, пенсія не належить. Але без засобів для існування такі люди не залишаться. При досягненні 65 років їм виплачується держдопомога у вигляді різниці між їхніми доходами та розміром ПМ для непрацездатних. На сьогодні це 2093 грн. Якщо ніяких доходів немає, держава платитиме 65-річному та старшому допомогу у розмірі мінімальної пенсії.

Чи вигідно купувати страховий стаж, щоб вийти на пенсію у 60 років?

Не завжди. У 2023 році один місяць страхового стажу "коштує" 2860 грн (два мінімальні єдині соцвнески). Це якщо сплатити всю суму, аби почати отримувати пенсію зразу після сплати. Рік стажу "коштує" 34320 грн.

Коли, припустимо, не вистачає року-двох, то докупити стаж і вийти на пенсію у 60 років, а не у 63 роки, вигідніше. Навіть за мінімальної пенсійної виплати у 2520 грн за три роки непрацюючий пенсіонер отримає понад 90 тис. грн пенсії. А якщо бракує 3-5 років і більше, то покупка стажу не має економічного сенсу – відбити витрати не вдасться.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, що для отримання високої пенсії в Україні потрібно мати середню офіційну зарплату за всі роки страхового (трудового) стажу приблизно у 2,2 раза вищу, ніж середня по країні. Йдеться про 40 000 грн. Люди, які вже отримують такі пенсії – це переважно спецпенсії: народних депутатів, держслужбовців та силовиків високого рангу, науковців.

Читайте також: