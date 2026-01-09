Залякування Європи: куди влучив російський “Орешнік” на Львівщині

Удар "Орешніком" по Україні / Архівне фото

Нічний удар балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік» по західній Україні був спланованою акцією залякування європейських союзників Києва. Ракета влучила в об’єкт на Львівщині, розташований неподалік від польського кордону.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на українського високопосадовця.

Куди влучили і чим

За інформацією джерела, ракета вдарила по цеху львівського державного підприємства.

Пошкодження описуються як незначні: удар кількох суббоєприпасів спричинив «невеликі пробиття бетонних конструкцій» цеху, а також утворив вирви у лісовій зоні поруч.

Чиновник зазначив, що ракета, схоже, несла інертні боєголовки, а не бойовий заряд. Це підтверджує версію про те, що метою атаки було не знищення об’єкта, а демонстрація сили.

Військові зафіксували, що ракета рухалася зі швидкістю 13 000 км/год.

«Чітка ескалація» та реакція Заходу

Удар стався на тлі обговорень про надання Україні гарантій безпеки та можливе розміщення європейських військ після припинення вогню.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала використання «Орешніка» «чіткою ескалацією» та попередженням для Європи і США.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який провів переговори з лідерами Франції та Британії, був категоричним.

«Погрозливі жести мають на меті вселити страх, але вони не спрацюють. Ми стоїмо з Україною», — заявив він.

Привід для атаки

Москва заявила, що запуск «Орешніка» став відповіддю на нібито спробу атаки дронів на резиденцію Путіна минулого місяця.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це виправдання абсурдним.

«Путін використовує балістику середньої дальності біля кордону ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації — це справді глобальна загроза», — зауважив Сибіга.

Орєшнік був на підльоті до Євросоюзу: що каже світ на страшний удар по Львову

Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни завдали масованого удару по столиці, внаслідок чого постраждала будівля посольства Катару. МЗС України закликає держави Перської затоки публічно відреагувати на дії Москви.