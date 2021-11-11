Залицявся кілька місяців: підозрюваному у вбивстві жительки Рівного громадянину Туреччини обирають запобіжний захід

Чоловік після вбивства майже тиждень переховувався.

Запобіжний захід громадянину Туреччини, якого підозрюють у вбивстві українки, обирають у Рівному. Він може провести під арештом 2 місяці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Рівненському міському суді обирають запобіжний захід громадянину Туреччини Каратасу Екрему. Його підозрюють в умисному вбивстві рівнянки. У суді він поводиться спокійно, і хоча йому надали перекладача, мовчить.



Одразу після початку суду суддя оголосив перерву, аби адвокатка підозрюваного через перекладачку змогла з ним поспілкуватися. Прокурори та слідчі просять взяти чоловіка під варту на 2 місяці. Кажуть, є достатньо доказів його провини. До того ж, він з місця злочину втік і може знов втекти, якщо не арештувати.



38-річну жінку знайшли мертвою тиждень тому в орендованій квартирі. Чоловік, з яким її бачили востаннє, зник. Кілька днів він переховувася по різних областях країни. Врешті його затримали на вокзалі у Рівному.

Відомо, що громадянин Туреччини ще з літа залицявся до українки.

Як кажуть слідчі, після злочину він ретельно змінював зовнішність, аби його не знайшли. Після вбивства він спокійно пішов на автовокзал і поїхав на Житомирщину. Та згодом на його слід вийшли оперативники Львівщини. Копи скоординували свої дії і схопили підозрюваного на залізничному вокзалі, коли той знову повернувся до Рівного.



Найближчих два місяці чоловік може провести в СІЗО. За вбивство йому загрожує 15 років за гратами.

Нагадаємо, що Рівному на вулиці Волинської Дивізії знайшли вбитою 38-річну жінку. До розправи може бути причетний 48-річний громадянин Туреччини.

Новини Рівного: підозрюваному у вбивстві українки турку обирають запобіжний захід

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