Залишилася з братиком у квартирі: в Одесі дитина випала з вікна багатоповерхівки

В Одесі маленька дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі. ЇЇ шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

Про це повідомили в Головному управлінні нацполіції Одеської області.

Дівчинку (1 рік та 11 місяців) із чотирирічним братиком мати на деякий час привезла до бабусі. Однак жінка ненадовго залишила онуків самих та пішла до магазину.

Дівчинка імовірно залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна. Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла.

В поліції додали, що раніше родина не потрапляла у поле зору правоохоронних органів та на обліку соціальних служб не перебувала. Наразі слідчі встановлюють обставини події.

Як повідомлялося, біля Львова через удар електричним струмом загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась під час рибалки. Дитина випадково зачепила лінії електропередач.

Читайте також: