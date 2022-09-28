"Залишатися на Донеччині - небезпечно": голова Донецької ОВА про ситуацію в регіоні

Мунулої доби окупанти влучили в школу в Миколаївці та поцілили в будинки у Торецьку.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Найбільшої шкоди цієї ночі росіяни завдали у Миколаївці — обстріляли школу, де облаштоване укриття для цивільних. На щастя, укриття витримало — ніхто з 12 людей, що там перебували, не постраждав. Вночі росіяни час від часу стріляли по старій частині Авдіївки, по Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці у Мар'їнській громаді, а також по Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв. Напередодні ввечері артобстрілу зазнав Торецьк — постраждалих немає, але пошкоджено 2 будинки", - написав він.

Він наголосив, що щоночі під російський вогонь потрапляють міста і села на лінії фронту, тож залишатися на Донеччині — небезпечно.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.

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