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"Залишається головна загроза для нас": Пєсков про оприлюднений проєкт документів щодо гарантій безпеки України

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"Залишається головна загроза для нас": Пєсков про оприлюднений проєкт документів щодо гарантій безпеки України

Фото: Associated Press

Україна оприлюднила проєкт докукментівв щодо своїх гарантій безпеки.

У Кремлі вже на них відреагували.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив у середу, що амбіції України приєднатися до НАТО становлять загрозу безпеці Росії, повідомляє "Європейська правда".

"Ніхто не приховує, що цим документом вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції", - процитувало Пєскова російське агентство "РИА Новости".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому піднятті українського прапора.

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